Москва, , 07:19 — REGNUM Пожарная катастрофа в лесах Сибири и Дальнего Востока повторяется снова: 2019 год ничему не научил правительство. Лесные массивы, гордость и богатство нашей страны, уже охвачены огнём, а в города и посёлки скоро может прийти дым. Об этом сказано в петиции, которую создали представители Greenpeace.

Её авторы полагают, что сложившаяся ситуация особенно опасна для здоровья людей на фоне пандемии коронавируса, поражающего дыхательную систему: в тот момент, когда врачи продолжают бороться за жизнь пациентов с пневмонией, нельзя допустить задымления в палатах.

Общественники также напомнили, что 2020 год уже побил все рекорды климатических аномалий, но российские власти игнорируют причины изменения климата, среди которых и гигантские лесные пожары.

«Мы требуем от правительства России решительных действий в условиях климатического кризиса! Прямо сейчас необходимо выделить дополнительные средства на организацию тушения всех пожаров, дым от которых доходит до городов и густонаселенных районов страны.

Решения об отказе от тушения пожаров в удаленных и труднодоступных лесах («зонах контроля») не должны приниматься без согласования с федеральными органами власти. Границы «зон контроля лесных пожаров» также должны устанавливаться на федеральном уровне», — сказано в петиции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июля за Уралом действовали 332 лесных пожара на площади в 1 813 141 га, которые на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности из соображений экономической нецелесообразности никто не тушит.

Читайте ранее в этом сюжете: За Уралом горит почти два миллиона гектаров леса, который никто не тушит