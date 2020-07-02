Ростов-на-Дону, , 22:18 — REGNUM Пожар в районе железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону удалось локализовать, открытое горение — ликвидировать. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 июля.

В здании на улице Большая Садовая когда-то располагалась бумажная фабрика. Площадь пожара составляет 150 кв. метров. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.

ИА REGNUM напоминает, что к месту происшествия были стянуты дополнительные силы и средства. Всего — 65 человек и 16 единиц спецтехники.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Ростова-на-Дону горит заброшенное здание