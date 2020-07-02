Москва, , 15:47 — REGNUM Никулинский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы сына бывшего члена Совета Федерации от Амурской области Амира Галлямова Тимура к двум годам лишения свободы за наезд на полицейского, сообщает 2 июля ТАСС.

Галлямова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»).

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая автомобиль Галлямова-младшего был остановлен на Кутузовском проспекте. В результате проверки выяснилось, что у молодого человека просрочен полис ОСАГО. Он попытался скрыться, однако сотрудники ДПС на служебных машина догнали его на Мосфильмовской улице, после чего попытались вывести из машины. Но Галлямов нажал на газ и проехал по ноге сотрудника ДПС.