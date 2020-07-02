Пенза, , 14:45 — REGNUM На 50-м году жизни 1 июля скончалась фельдшер здравпункта Пензенского областного медицинского колледжа ГУЗ «Городская поликлиника» Сучкова Наталья Николаевна. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального минздрава.

Наталья Николаевна в медицине проработала более 30 лет. Ее отличали трудолюбие, исполнительность, скромность, профессионализм, внимание и милосердие по отношению к пациентам, сообщает пресс-служба.

15 июля женщине исполнилось бы 50 лет. Причину смерти в минздраве вновь не указывают.

ИА REGNUM напоминает, что в Пензенской области уже не один медицинский работник скончался с начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Так, 5 июня стало известно о смерти медработника из Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

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