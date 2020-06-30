Анкара, , 13:31 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» разыскиваемого члена Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 30 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация по убийству Адиля Акюрека, за голову которого была назначена награда в размере $73 тыс., прошла в провинции Хаккяри, расположенной на востоке страны.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.