Мадрид, , 13:30 — REGNUM Российский гражданин задержан в Испании по подозрению в незаконном изготовлении лекарств. Сообщение об этом распространено 30 июня правоохранительными органами королевства.

Задержание произошло в автономном сообществе Астурия. Сотрудники испанской гражданской гвардии установили, что 59-летний гражданин РФ у себя дома изготавливал предполагаемые лекарства и продавал их в Астурии, Аликанте и России. Документов для такой деятельности у мужчины с инициалами В.С. не было.

Отмечается, что для приготовления лекарств использовались «сельскохозяйственные активные компоненты». Мужчина продавал их по €60−80. Расследование также ведётся в отношении двух женщин.