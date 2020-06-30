Тбилиси, 30 июня 2020, 11:24 — REGNUM В Тбилиси полиция задержала 24-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство 24-летней женщины. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По версии следствия, задержанный облил потерпевшую бензином и поджег ее. Пострадавшую доставили в клинику с ожогами. На месте происшествия была изъята бутылка с остатками бензина.
Сообщается, что задержанный признал свою вину. Предположительно, инцидент произошел после ссоры.
В настоящее время ведется расследование, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.