Банда-Ачех, Индонезия, , 10:53 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в индонезийской провинции Западная Суматра 30 июня 2020 года в 00:40 по местному времени, сообщает Detik.

«Эпицентр землетрясения находился на суши на глубине 10 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, опубликованном в Twitter.

Информации об ущербе, причиненном землетрясением, и возможных пострадавших, не поступала.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.