Белгород, , 09:41 — REGNUM Сотрудниками регионального уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в убийстве двух жителей Белгорода. Мужчина был знаком с жертвами, сообщили 30 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь на 28 июня 30-летняя белгородка распивала спиртные напитки в квартире с двумя молодыми людьми. Между мужчинами на почве ревности возник конфликт. 40-летний подозреваемый взял кухонный нож и ранил им потерпевших, которые скончались на месте.

Следователи подготовили ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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