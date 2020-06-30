Белгород, , 09:35 — REGNUM Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти обнаружены в одной из квартир многоэтажного дома на Харьковской горе в Белгороде, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Ранее об исчезновении погибших в полицию поступило заявление.

Мужчину и женщину 1985 и 1990 годов рождения обнаружили 29 июня сотрудники правоохранительных органов в рамках проверки заявлений о безвестном исчезновении. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Материалы дела для дальнейшего расследования переданы следователям первого отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области.