Киев, , 09:33 — REGNUM По состоянию на 30 июня в четырёх областях Украины подтопленными остаются 147 домов, разрушено более 150 км дорог, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Всего на территории области погибли три человека», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в течение минувших суток сотрудники ГСЧС откачали 48 тыс. м куб. воды, расчистили 0,22 км автодорог и 0,23 км русла реки. Всего были задействованы 542 человека и 224 единицы техники, включая два вертолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕС рассказали, что будут и дальше поставлять на Украину технические средства, которые позволят ликвидировать последствия наводнения в западной части страны.

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