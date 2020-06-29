Киев, , 17:01 — REGNUM В Евросоюзе уточнили, какая именно чрезвычайная помощь будет оказана Украине через механизм ЕС по гражданской защите для борьбы с последствиями наводнения на западе страны.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

Чиновник уточнил, что уже сегодня, 29 июня, на Украину будут доставлены технические средства для ликвидации последствий бедствия и гуманитарный груз для населения

«Это… насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензиновые пилы, генераторы и палатки для пострадавшего населения. Кроме того, в течение выходных дней Швеция объявила о намерении направить в Украину противопаводковые барьеры, шланги для откачки воды и технических экспертов», — сказал европейский чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что еще 25 июня Украина направила официальный запрос в евроструктуры относительно предоставления помощи в преодолении последствий наводнения, поразившего западные районы страны. Стихия ударила по четырем западным областях Украины — Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. На сегодня остаются подтопленными из-за непогоды 70 населенных пунктов, разрушены сотни домов, дороги и мосты.