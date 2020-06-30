Ульяновск, , 09:06 — REGNUM В Ульяновске местного жителя признали виновным по делу о нападении на одной из баз отдыха. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Разбирательства начались после того, как 9 марта 2019 года в больницу был доставлен мужчина с огнестрельными ранениями. Следствием было установлено, что этому предшествовал конфликт на одной из баз отдыха.

«У него произошел конфликт с ранее судимым за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека знакомым, который совместно с другими лицами произвел в ноги жертвы ряд выстрелов из пистолетов», — говорится, в частности, в сообщении.

По данному факту было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия»), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия, группой лиц по предварительному сговору»). Ему назначено восемь лет колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Ульяновске вынесен приговор в связи со стрельбой на Центральном рынке. Зачинщик конфликта получил семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Также ранее в Ульяновске вынесен приговор по факту нападения в январе 2019 года на ювелирный магазин. По данным следствия, злоумышленник, похитил 86 золотых колец на общую сумму 250 тыс. рублей. При задержании в ходе осмотра у него обнаружено самодельное приспособление, изготовленное из двух револьверов. Ему назначено восемь лишения свободы в колонии строгого режима.