Ульяновск, , 09:19 — REGNUM В Ульяновске завершились судебные разбирательства в связи со стрельбой на центральном рынке. Перед судом предстал ранее судимый 29-летний парень, который в ходе конфликта дважды выстрелил в своего оппонента, сообщает следственное управление СКР по региону.

Инцидент произошёл днём 17 февраля 2019 года в Ульяновске на территории центрального рынка по улице Марата. Следствием и судом установлено, что злоумышленник в ходе внезапного конфликта с незнакомцем выстрелил ему в голову и грудь из огнестрельного оружия, после чего скрылся. Потерпевший остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Суд признал 29-летнего жителя города, ранее судимого за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина, виновным в покушении на убийство. Ему назначено семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа 2019 года в Заволжском районе Ульяновска в одном из офисных зданий произошла стрельба из охотничьего карабина. Следствие полагает, что 43-летний злоумышленник приехал сюда, так как в расположенной здесь организации ранее работала его супруга — в результате скандала он выстрелил в 44-летнего мужчину, который при попытке прекратить словесную перепалку сделал замечание зачинщику конфликта. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Подробнее: По факту стрельбы в Ульяновске возбуждено уголовное дело