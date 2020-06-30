Кигали, , 08:35 — REGNUM Боевики совершили атаку на деревню на юго-западе Руанды недалеко от границы с Бурунди. Об этом передает BBC Great Lakes со ссылкой на заявление вооруженных сил Руанды.

В соответствии с заявлением, около 100 нападавших прибыли из Бурунди, однако в Бурунди отвергли это обвинение. Как сообщает руандийская сторона, нападавшие «намеревались убить мирных жителей» в деревне Янзе, но отступили после столкновения с военнослужащими армии Руанды. В ходе столкновения четверо нападавших были убиты, еще трое взяты в плен, а трое военнослужащих армии Руанды получили ранения.

В вооруженных силах Бурунди заявили, что территория страны «не может являться убежищем для вооруженных элементов, которые могут дестабилизировать соседние страны».

Политическая напряженность между двумя соседними восточноафриканскими странами остается неурегулированной. Причиной конфликта стал военный переворот в Бурунди в апреле 2015 года, в котором власти страны обвинили Руанду. Пять лет напряженности препятствовали развитию торговли и трансграничной деятельности между двумя странами.

Некоторые ожидают от вступившего в свои полномочия на прошлой неделе нового президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе нормализации отношений с Руандой.