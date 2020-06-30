Санкт-Петербург, , 07:49 — REGNUM В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелись два металлических ангара на площади 2,3 тыс. квадратных метров. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу Пискарёвский проспект, 150, корпус 2 поступило в дежурную часть в 05:25. Прибывшие на место подразделения обнаружили, что загорелись «металлические ангары 15×30, 30×60 по всей площади и половина ангара 5×30». В 05:42 ранг пожара был повышен до №2. В 06:25 в связи с опасностью распространения огня на соседние строения ранг пожара был повышен до № 3.

По уточнённым данным МЧС, в 07:10 пожар был локализован, его ранг понижен до № 2.

Информации о пострадавших не сообщается. Всего на пожаре работают 153 человека и 37 единиц техники.