Курагинский район, Красноярский край, , 07:16 — REGNUM В Красноярском крае перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в незаконной добыче и разведении особо ценных и редких животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, зимой 2020 года 57-летний мужчина при помощи ловушек добыл восемь кречетов в Курагинском районе. Птиц он перевёз себе домой и держал в специальном вольере. Однако разводить их ему помешали сотрудники управления и ФСБ, в результате чего в марте кречеты были выпущены на свободу.

На завершающей стадии расследования попросил освободить его от уголовной ответственности и назначить штраф. В качестве жеста доброй воли он подарил многодетной, малообеспеченной семье в Абакане двух попугаев с необходимым оборудованием.

«С учётом того, что подозреваемый впервые совершил преступление средней тяжести, ранее не судим, характеризуется положительно, признал свою вину, загладил вред, причиненный преступлением, уголовное дело направлено в суд с ходатайством о его прекращении и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — отметили в ведомстве.

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