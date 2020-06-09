Махачкала, , 16:49 — REGNUM Депутат сельсовета в Дагестане может стать фигурантом уголовного дела за незаконную охоту и вовлечение несовершеннолетнего сына в совершение преступления. В настоящее время проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Ранее в дагестанском сегменте соцсетей появился видеоролик, снятый жителем села Икра Курахского района республики. На кадрах видно, как сначала он, а потом его сын бьют палкой по голове и другим частям тела занесенного в Красную книгу горного орла, попавшего в капкан.

Автором видео, как оказалось, является 49-летний депутат Икринского сельсовета Курахского района. Установлено, что он занимался незаконной охотой на диких птиц, а также вовлекал в это своего несовершеннолетнего сына. По данным фактам следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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