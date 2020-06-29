Москва, , 21:54 — REGNUM В Москве произошёл пожар в квартире многоэтажного дома. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

ЧП произошло в квартире на восьмом этаже 22-этажного жилого дома, расположенного на Филёвском бульваре. Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС России по столице.

«Горели личные вещи и мебель на площади 15 кв. метров», — рассказали в пресс-службе.

К настоящему времени пожар ликвидирован. Погибли два человека, спасены — семь.