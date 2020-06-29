, 13:34 — REGNUM Актер Михаил Ефремов, находящийся по домашним арестом из-за ДТП, в котором погиб человек, смотрит спортивные телеканалы и канал «Культура», но избегает просмотра новостей. Об этом 29 июня сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

По словам юриста, он рекомендовал своему подзащитному не смотреть новости, опасаясь за его психику.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП на Смоленском бульваре в Москве. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автофургоном. Позднее водитель фургона скончался в больнице от полученных травм.

В крови актера нашли большое содержание алкоголя, а также следы кокаина и каннабиноидов.

Тверской суд Москвы поместил Ефремова под домашний арест. Свою вину он признал. Помимо дела о ДТП было также возбуждено дело о факте сбыта Ефремову наркотиков. В этом деле он проходит в статусе свидетеля.