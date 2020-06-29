Кишинёв, , 13:17 — REGNUM Ситуация с наводнениями в северных районах Молдавии стабилизировалась, заявил 29 июня президент республики Игорь Додон.

По его словам, из-за обильных дождей, которые прошли на севере Молдавии и на западе Украине, появились риски наводнений на реках Днестр и Прут.

«На данном этапе ситуация стабилизировалась, однако власти держат руку на пульсе», — сказал Додон на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавское правительство направило Украине, западные области которой сильно пострадали от наводнения, гуманитарную помощь для борьбы с последствиями стихии.

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