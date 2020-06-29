Соледар, ДНР, 29 июня 2020, 09:55 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 45 единиц боеприпасов, сообщили 29 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком направлении украинские формирования выпустили в общей сложности три мины калибра 120 мм, 12 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Жертв среди мирных жителей ДНР удалось избежать. Повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.
По сообщению СЦКК, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 135 единиц боеприпасов. Повреждены два жилых дома в посёлке Александровка.
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