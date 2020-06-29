Соледар, ДНР, 29 июня 2020, 09:55 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 45 единиц боеприпасов, сообщили 29 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении украинские формирования выпустили в общей сложности три мины калибра 120 мм, 12 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: КПВВ «Горловка», Минеральное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей ДНР удалось избежать. Повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

По сообщению СЦКК, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 135 единиц боеприпасов. Повреждены два жилых дома в посёлке Александровка.

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