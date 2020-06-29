Петропавловск-Камчатский, , 09:45 — REGNUM Площадь лесных пожаров на Камчатке превысила 120 тыс. гектаров. Всего в регионе зарегистрировано 52 лесных пожара, из них 48 находятся в зоне контроля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Основная часть пожаров приходится на северный Пенжинский район. Четыре пожара действуют в зоне авиационной и наземной охраны. Это Мильковский район, Быстринский и Елизовский районы. К тушению пожаров привлечены 70 человек личного состава и три вертолета.

В правительстве края ситуацию с лесными пожарами назвали контролируемой, но очень сложной — подобной не было за всю историю наблюдений. Основной причиной пожаров специалисты называют грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку прибыли 30 пожарных десантников из Москвы для помощи при тушении пожаров.