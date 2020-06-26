Петропавловск-Камчатский, , 04:22 — REGNUM Тридцать пожарных десантников прибыли из Москвы на Камчатку для борьбы с возгораниями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На помощь камчатским пожарным, помимо десантников прибыли и два лётчика-наблюдателя. Они будут разделены на две группы и откомандированы в Пенжинский район, где сохраняется сложная пожароопасная ситуация.

Сейчас в тушении пожаров на севере края задействованы 50 человек и два вертолёта. В ближайшее время Камчатка ожидает ещё 25 специалистов из федерального резерва. Они также будут направлены на север края.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки обратились в федеральный центр за помощью в тушении природных пожаров.