Тоджинский район, Тува, , 06:00 — REGNUM В отдалённом Тоджинском районе Тувы молния ударила в человека. Как написал глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте», жертвой стал 70-летний оленевод.

По его словам, мужчина получил сильнейшие ожоги. Утром 28 июня в район был направлен вертолёт санитарный авиации.

«Находился там, куда по земле добираются трое суток. Наши врачи уже доставили его в Кызыл. Будем надеяться на лучшее», — написал глава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге жертвой молнии стал семилетний ребёнок, отдыхавший с родителями в загородной гостинице на берегу Финского залива. Прибывшие на место врачи констатировали смерть ребенка.

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