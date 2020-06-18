Санкт-Петербург, , 22:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге во время шторма с грозой молния ударила в семилетнего ребёнка, который находился на южном берегу Финского залива вместе с родителями. Об этом 18 июня сообщает издание «47news».

Несчастный случай произошёл в 20:20 мск. В полицию Петербурга поступило сообщение о том, что на пляже Финского залива, на намывных территориях вблизи Сидоровского канала, молния ударила в семилетнего мальчика.

«Прибывшие медики констатировали смерть ребенка. По предварительным данным, он отдыхал с родителями в загородном отеле», — говорится в сообщении.