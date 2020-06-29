Торонто, Канада, 29 июня 2020, 04:21 — REGNUM Больше тысячи митингующих в канадском городе Торонто потребовали закрытия полицейских управлений. Об этом передает местный телеканал CBC.
Сообщается, что протестное мероприятие прошло на площади Натан-Филиппс. Митингующие потребовали уменьшить финансирование полиции и полностью закрыть полицейские управления.
Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, мэр Торонто Джон Тори заявил о том, что полицейское управление мегаполиса будет реформировано.
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