Ситка, , 01:31 — REGNUM Координационный совет организаций российских соотечественников США организовал сбор подписей против сноса памятника первому русскому губернатору Аляски. Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы считаем, что снос статуи — это стирание нашего российского исторического наследия», — содержится в петиции.

Сообщается, что группа жителей города Ситки предлагает снести монумент Баранову на фоне расовых протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Памятник Александру Баранову, находится в исторической части города Ситка. Он был первым правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века.

Как сообщало 25 июня ИА REGNUM, в городе Ситка (в «Русской Америке» этот город назывался Ново-Архангельском), прошел митинг в поддержку памятника Александру Баранову.

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