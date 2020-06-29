Ситка, 29 июня 2020, 01:31 — REGNUM Координационный совет организаций российских соотечественников США организовал сбор подписей против сноса памятника первому русскому губернатору Аляски. Об этом сообщается на сайте организации.
Сообщается, что группа жителей города Ситки предлагает снести монумент Баранову на фоне расовых протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Памятник Александру Баранову, находится в исторической части города Ситка. Он был первым правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века.
Как сообщало 25 июня ИА REGNUM, в городе Ситка (в «Русской Америке» этот город назывался Ново-Архангельском), прошел митинг в поддержку памятника Александру Баранову.
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