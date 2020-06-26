Белград, , 23:43 — REGNUM Правительство Сербии объявило о введении режима стихийного бедствия после сильных дождей, приведших к разливу рек.

Об этом сообщает 26 июня пресс-служба правительства страны.

Отмечено, что причиной наводнений стали сильные осадки, местами доходившие до рекордных показателей в 210 литров на квадратный метр.

Ливни выпали в западных и юго-западных районах Сербии. Разлившиеся реки уже подтопили сотни различных зданий и объектов инфраструктуры, эвакуация потребовалась около 300 гражданам, уже известно о гибели двух человек.

«Для устранения последствий сектор по ЧС МВД направит дополнительные объемы дизельного топлива муниципалитетам Любовия, Крупань, Арилье, Лучани, Осечина и Косиерич», — сообщает правительство Сербии.

Кроме того, подчеркивается, что введение режима даст властям законное право оказывать материальную помощь пострадавшим гражданам и быстрее начать мероприятия по устранению последствий наводнения.

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