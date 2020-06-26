Ростов-на-Дону, , 22:09 — REGNUM Проверка информации о пассажире, нарушившем общественный порядок на борту авиарейса «Ростов-на Дону — Москва» организована следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Об этом 26 июня сообщила журналистам представитель ведомства Елена Марковская.

Марковская пояснила, что пассажир авиарейса, готовившегося к вылету из Ростова-на-Дону в Москву, проигнорировал законные требования экипажа надеть защитную маску. Добровольно покидать авиаборт мужчина отказался.

Командир судна составил акт о снятии пассажира с рейса, после чего прибыли сотрудники транспортной полиции, подчиниться им мужчина также отказался и покидать самолёт не стал. На место прибыли сотрудники ОМОН и, несмотря на физическое сопротивление, оказанное пассажиром, доставили его в дежурную часть.

Следствие начата проверка всех обстоятельств и причин инцидента.

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