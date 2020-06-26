Ровно, Украина, 26 июня 2020, 14:22 — REGNUM В Ровенской области Украины сотрудники полиции изъяли 142 кг янтаря, сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Обнаруженный камень был тщательно отсортирован и расфасован по размерам. Примерная стоимость партии янтаря составляет около 2 млн гривен или примерно $75 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области полицейские нашли 850 кг янтаря на общую сумму около $1,2 млн. Некоторые камни обладают исторической ценностью.
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