Ровно, Украина, , 14:22 — REGNUM В Ровенской области Украины сотрудники полиции изъяли 142 кг янтаря, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

«Жительницы Рокитновского района организовали приобретение и хранение янтаря с целью дальнейшей перевозки через границу Украины в обход установленных таможенных правил», — сказано в сообщении.

Обнаруженный камень был тщательно отсортирован и расфасован по размерам. Примерная стоимость партии янтаря составляет около 2 млн гривен или примерно $75 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области полицейские нашли 850 кг янтаря на общую сумму около $1,2 млн. Некоторые камни обладают исторической ценностью.

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