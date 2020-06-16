Ровно, Украина, , 15:45 — REGNUM В Ровенской области полицейские выявили крупную партию незаконно добытого янтаря, сообщили 16 июня в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Камень изъяли у двух местных жителей, которых подозревают в организации скупки янтаря у чёрных «старателей». Всего было изъято более 850 кг янтаря, некоторые камни весят более килограмма и имеют историческую ценность, отметили в пресс-службе.

Злоумышленники планировали переправить янтарь за границу. Ориентировочная стоимость изъятой партии на чёрном рынке составляет около $1,2 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экологи подсчитали, что из-за незаконной добычи янтаря Украина утратила около 6 тыс. гектаров леса. В ряде регионов страны наступил экологический кризис.

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