Набережные Челны, Татария, , 10:17 — REGNUM В Набережных Челнах прокуратура организовала проверку по информации из соцсетей о нападении собаки на девочку, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Около 8 утра 25 июня собака породы американский акита напала на 11-летнюю девочку на остановке «Горэлектросеть» в поселке ЗЯБ. Ребенка с рваными ранами лица прооперировали в Камском детском медицинском центре. По информации минздрава, операция длилась четыре часа, пластическим хирургам пришлось собирать лицо ребенку.

Прокуратура с привлечением полиции выяснит обстоятельства происшествия и даст оценку действиям владельца собаки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в селе Бессоновка Пензенской области 11 марта 2020 года на улице Борисовой собака напала на 7-летнего мальчика, покусав ему руки, ноги и живот.

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