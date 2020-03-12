Бессоновский район, Пензенская область, , 22:06 — REGNUM В региональных СМИ появилась информация о нападении собаки на мальчика в Бессоновке. Следственным управлением Следственного комитета РФ по Пензенской области организована проверка по признакам преступления по ст. 293 УК РФ («Халатность»), сообщает пресс-служба ведомства.

Первоначально установлено, что вечером 11 марта 2020 года на улице Борисовой села Бессоновка собака напала на 7-летнего мальчика, покусав ему руки, ноги и живот. Ребенку была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Следователи устанавливают хозяина собаки, обстоятельства произошедшего, тяжесть вреда здоровью, причиненного ребенку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе на отлов бродячих собак в 2020 году выделено 240 тысяч рублей. Отлов животных осуществляется ранним утром, когда на улицах мало людей. Отловленные животные помещаются в пункт временного содержания на улице Осенней: здоровые особи подлежат стерилизации, больные — эвтаназии и утилизации.

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