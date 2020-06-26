Улаганский район, Алтай, , 06:47 — REGNUM На территории Республики Алтай за минувшие сутки произошло два смертельных дорожно-транспортных происшествия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в обеих случаях погибли водители.

25 июня в Кош-Агачском районе 49-летний водитель, находясь за рулём УАЗ-3909 на справился с управлением на склоне горы. В результате машина опрокинулась. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

К вечеру того же дня в Улаганском районе опрокинулся ещё один «уазик» — УАЗ-469Б. Управлял внедорожником 24-летний местный житель, который в результате также скончался до приезда «скорой».

По обеим случаям правоохранители проводят в настоящее время проверку.

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