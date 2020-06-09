Горно-Алтайск, , 08:03 — REGNUM В результате аварии в Кош-Агачском районе Республики Алтай погиб двухлетний ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, ДТП произошло на 851 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

По данным правоохранителей, 34-летний водитель легковой иномарки не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась. В результате с травмами была госпитализирована 32-летняя пассажирка.

«Её ребёнок — девочка 2018 года рождения, от полученных травм скончалась в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение. Водитель автомобиля был трезвый», — отметили в министерстве.

Проверка причин и обстоятельств происшествия продолжается.

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