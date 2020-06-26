Ростов-на-Дону, , 02:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону две аварийные бригады приступили к ликвидации крупного порыва водопроводной трубы диаметром 1000 мм. ЧП произошло на улице Орбитальной в Ворошиловском районе, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Специалисты Ростовского водоканала локализовали место повреждения и устранили течь. Восстановительные работы будут проводится силами двух аварийных бригад в составе восьми человек и шести единиц спецтехники. Работы планируется завершить до 12:00 мск 27 июня, уточнили в мэрии.

Многоквартирные дома подключены к резервной линии водоснабжения.