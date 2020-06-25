Нью-Дели, , 18:34 — REGNUM Жертвами сильных ливней с грозами стали 83 человека за последние сутки в индийском штате Бихар. Об этом 25 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что как минимум 23 человека были убиты молнией. Из них 13 человек погибли, ещё десять человек пострадали на фермах в районе Гопалгандж, расположенном в 175 километрах на север от города Патна, столицы штата Бихар.

По данным метеорологического бюро Индии, в штатах Ассам, Аруначал-Прадеш, Бихар, Мегхалая, Сикким и Западная Бенгалия в ближайшие трое суток ожидаются сильные ливни с грозами, возможны наводнения. Власти штатов обратились к администрациям округов с просьбой принять меры предосторожности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подготовке Китая к к встрече новой волны мощных ливней в ряде регионов страны.

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