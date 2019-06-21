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В Татарии пьяный вандал сорвал с мемориала табличку с именами погибших

Происшествия

Вандализм на мемориале памяти в Бавлах оценили в 20 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу

Бавлы, Татария, 21 июня 2019, 11:03 — REGNUM  Мировым судом города Бавлы 36-летний житель одного из сёл Татарии был оштрафован за вандализм, совершённый в нетрезвом виде на территорию мемориального комплекса погибшим в Великой Отечественной войне. Сумма штрафа составила 20 тыс. рублей, приговор ещё не вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Следствие установило, что житель села Новозареченское вместе со своим приятелем вечером 25 апреля 2019 года пришли на мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Оба мужчины были нетрезвы, а на месте продолжили распивать спиртные напитки.

«В какой-то момент мужчина беспричинно сорвал с монумента одну из табличек с именами погибших и выбросил за территорию комплекса», — уточнили в прокуратуре.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). Обвиняемый свою вину признал и был приговорён к штрафу в 20 тыс. рублей.

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Напомним, 11 июня 2019 года случай вандализма на мемориале с Вечным огнём был зафиксирован в городе Серове Свердловской область. Здесь подростки разместили в соцсетях видео, где они пинают венок, снятый с мемориала, а потом поджигают венки и цветы. Пламя было потушено сотрудниками МЧС. Известно, что по делу к административной ответственности привлекли родителей подростков за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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Преступления против памяти о Великой Отечественной войне
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