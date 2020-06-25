Минск, , 13:48 — REGNUM «УП «Минскводоканал» информирует, что на основании требования санитарных служб использование воды для питьевых нужд во Фрунзенском и Московском районах запрещено», — сказано в опубликованном 25 июня объявлении коммунального предприятия столицы Белоруссии.

Минское предприятие пообещало позже сообщить о возможности использования воды для питьевых целей. Пока что предложено довольствоваться информацией о расположении автоцистерн с водой.

«Использование воды для хозяйственно-бытовых нужд допускается», — сказано в официальном сообщении.

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