Кяхтинский район, , 10:41 — REGNUM В здании поселковой школы Кяхтинского района Бурятии 23 июня нашли тело мужчины со следами насильственной смерти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Установлено, что мужчина состоял в бригаде, ремонтировавшей школу. По предварительным данным, накануне он употреблял спиртные напитки с коллегами в одном из учебных классов.

«Ночью во время застолья один из собутыльников высказался нецензурно в адрес ранее судимого напарника, который воспринял оскорбления агрессивно. Он схватил со стола нож и нанес им удар в грудь собеседника», — отметили в ведомстве.

Нападавшие скрылся с места происшествия и убежал в лес, но вскоре был задержан правоохранителями. 38-летнему ранее судимому мужчине уже предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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