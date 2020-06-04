Улан-Удэ, , 11:46 — REGNUM В Улан-Удэ правоохранители задержали местную жительницу по обвинению в убийстве, совершённом пять лет назад. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Бурятии, преступление произошло на Центральном кладбище города в мае 2015 года.

Жертвой стала 40-летняя беременная женщина. Её тело было найдено с колото-резаными ранами груди и левой кисти. Раскрыть преступление быстро не удалось. Тем не менее расследование продолжалось.

Проверяя очередную версию, следователь обратила внимание на слова свидетелей о том, что одна из коллег убитой занимала у неё деньги. На допросе женщина заявила, что вернула долг. Однако ряд противоречий насторожил следствие. Подозрительным было и то, что на телефон жертвы звонили много людей, кроме той, которая заняла у неё деньги и которая считалась её подругой.

В результате подозреваемую допросили с помощью полиграфа, в ходе допроса стало понятно, что ей известны обстоятельства происшествия. После получения результатов 54-летняя женщина дала признательные показания. Выяснилось, что подруги вместе работали в торговом центре. Пользуясь дружескими отношениями, подозреваемая взяла у жертвы в долг 60 тыс. рублей, но возвращать их не собиралась.

«1 мая утром они встретились на работе, и по просьбе потерпевшей вместе поехали на кладбище к могиле ее бывшего мужа. Обвиняемая, зная о поездке, заранее взяла с собой нож, чтобы расправиться со спутницей и решить проблемы с долгом. На кладбище она напала на свою жертву и нанесла ей ножом несколько ударов в область груди», — сообщили в СКР.

Тело потерпевшей обвиняемая закидала венками и, забрав украшения и деньги, скрылась. В настоящее время ей уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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