Дублин, , 14:34 — REGNUM Проверку по факту осквернения памятника идеологу Ирландской республиканской армии (ИРА) Шону Расселу (1893−1940) начала полиция в ирландском городе Дублине. Об этом 24 июня сообщает новостной портал Journal.

Неизвестные вандалы ночью измазали краской гранитный постамент памятника. Саму бронзовую статую они не тронули. Предполагается, что акт вандализма совершили сторонники движения против расизма.

При этом отмечается, что сам Рассел никоим образом не относился к работорговцам и не ущемлял права чернокожих. Ирландский политик боролся за объединение Северной и Южной Ирландии в 30-х годах XX века.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осквернении памятника французскому государственному деятелю, министру финансов в правительстве Людовика XIV Жану-Батисту Кольберу в городе Париже.

Читайте ранее в этом сюжете: В Париже вандалы изрисовали памятник государственному деятелю Франции