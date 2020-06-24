Париж, , 10:33 — REGNUM Памятник французскому государственному деятелю, министру финансов в правительстве Людовика XIV Жану-Батисту Кольберу изрисовали краской неизвестные вандалы в Париже. Об этом 24 июня сообщает газета Figaro.

Инцидент произошёл вечером 23 июня. Неизвестные вандалы сделали краской надпись на постаменте памятника, установленного возле здания Национальной ассамблеи Франции. Авторы надписи обвиняют правительство страны в «негрофобии». В настоящее время подозреваемый в акте вандализма задержан.

Отмечается, что Кольбер был одним из инициаторов создания так называемого «Чёрного кодекса», законодательно регулировавшего рабство во французских колониях. На фоне акций протеста против расизма в ряде стран мира, во Франции стали популярны призывы разобрать памятник Кольберу.

Ряд статуй и памятников историческим деятелям были снесены протестующими, либо властями по требованию участников акций против расизма в разных странах мира. В частности, в США были осквернены либо снесены ряд памятников героям Конфедерации, Джорджу Вашингтону и первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поручении президента США Дональда Трампа федеральным властям арестовывать и привлекать к ответственности всех вандалов, оскверняющих и сносящих памятники в США.

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