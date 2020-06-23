Хараре, , 15:07 — REGNUM В Зимбабве китайский золотодобытчик подозревается в стрельбе в двух местных рабочих. Об этом 23 июня сообщает портал New Zimbabwe.

Причиной разногласий, по данным журналистов, стал спор о размере заработной платы. Следователи считают, что 41-летний глава шахты Риден, расположенной недалеко от города Гверу, выстрелил в двух женщин, работающих на него.

По версии следствия, женщины обратились к мужчине с требованием выплатить им полагающуюся зарплату, что вызвало негативную реакцию со стороны последнего. Пострадавшие были госпитализированы.

Посольство Китая в Зимбабве подтвердило данный факт, выразив сожаление по поводу случившегося. Дипломаты надеются, что инцидент не приведет к осложнению в отношениях между странами.