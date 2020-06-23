Улан-Удэ, , 11:26 — REGNUM В водоёмах Бурятии с начала лета утонули три человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, одной из жертв стал полуторагодовалый ребёнок.

Трагедия произошла 19 июня. Оставшись на несколько минут без присмотра взрослых, мальчик упал в реку Убукун.

20 июня на озере Карасином в Иволгинском районе погиб взрослый мужчина. Поиски тела длились более суток. На следующий день его обнаружили спасатели при помощи гидролокатора.

«Несчастный случай произошел исключительно по причине игнорирования погибшим простых правил безопасности на воде. Не рассчитав свои силы, мужчина не смог самостоятельно добраться до берега, что привело к трагическому исходу», — отметили в ведомстве.

Ещё один мужчина погиб в реке Селенга в Улан-Удэ накануне, 22 июня.

Читайте также: В Бурятии полуторагодовалый ребёнок утонул в реке