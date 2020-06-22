Селенгинский район, Бурятия, , 11:40 — REGNUM В Бурятии следователи начали проверку обстоятельств гибели полуторагодовалого ребёнка в реке Убукун. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, тело мальчика было найдено 19 июня.

Предварительно установлено, что в тот день несколько семей на машинах выехали из улуса Харгана отдохнуть на озеро Абрамово и вытекающей из него реке. Всего к компании было семь взрослых и 12 детей. Один из детей в дороге уснул.

«Приехав на место, родители не стали его будить, отвлеклись и начали обустраивать стоянку. Спустя несколько минут мальчик проснулся, выбрался из машины и пошел к протекающей рядом реке. Не удержавшись на крутом берегу, ребенок упал вниз в воду и утонул», — отметили в СКР.

Родители заметили отсутствие мальчика через несколько минут и начали его поиски. Вскоре они нашли на берегу его соску, а позже и тело ниже по течению реки.

Читайте также: На Алтае двухлетняя девочка утонула в реке