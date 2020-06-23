Луганск, , 09:12 — REGNUM На временно подконтрольной Украине территории ЛНР произошла автомобильная авария, сообщили 22 июня в пресс-службе «прокуратуры Луганской области».

В районе населённого пункта Новоайдар автомобиль Volkswagen Vento под управлением инспектора полиции врезался в маршрутное такси.

«В маршрутном такси находились семь пассажиров и водитель. По материалам следствия, полицейский находился вне службы, сменился с суточного дежурства на блокпосту, вместе с ним в автомобиле находились трое военнослужащих», — сказано в сообщении.

В результате полицейский и восемь пассажиров обоих транспортных средств получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева столкнулись четыре автомобиля, что спровоцировало масштабную пробку.

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