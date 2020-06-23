Луганск, 23 июня 2020, 09:12 — REGNUM На временно подконтрольной Украине территории ЛНР произошла автомобильная авария, сообщили 22 июня в пресс-службе «прокуратуры Луганской области».
В районе населённого пункта Новоайдар автомобиль Volkswagen Vento под управлением инспектора полиции врезался в маршрутное такси.
В результате полицейский и восемь пассажиров обоих транспортных средств получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева столкнулись четыре автомобиля, что спровоцировало масштабную пробку.
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