Курск, , 13:39 — REGNUM Начальник отдела полиции УМВД в одном из районов Курской области задержан по подозрению в государственной измене, об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России 22 июня.

«ФСБ РФ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России, задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции», — говорится в сообщении ЦОС.

Как уточняется в сообщении ФСБ, задержанный «собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну» службе безопасности Украины (СБУ).