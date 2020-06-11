Онгудайский район, Алтай, , 08:13 — REGNUM Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту смерти двухлетнего ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, 24 мая мать пятерых детей работала на своей усадьбе в селе Купчегень Онгудайского района. Около 12 часов она заметила отсутствие самой младшей дочери 2018 года рождения.

«Вместе со старшим сыном она пошла вниз по течению реки Большой Ильгумень, чтобы найти девочку. Вблизи моста через реку местными жителями было обнаружено тело малолетней, которая, по версии следствия, оставшись без должного контроля матери, упала в реку и утонула», — отметили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Они также призвали родителей не оставлять детей у воды без присмотра.

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